Так выглядит штормовое предупреждение с высоты 1 км: на видео сняли мощную грозу в самом мокром месте Челябинской области

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области надвигающуюся грозу сняли в необычном ракурсе: с высоты птичьего полета. Редкие кадры удалось сделать на Дальнем Таганае. В ролике видны стремительно приближающиеся тучи, заслоняющая собой все стена льющегося из них дождя и сверкающие молнии.

— Вот так выглядит штормовое предупреждение с высоты 1146 метров над уровнем моря, — шутят в нацпарке «Тагганай».

Горный участок считают самым мокрым местом во всей Челябинской области. За год на Дальнем Таганае выпадает около 940 мм осадков. Это в 2,3 раза больше, чем в Челябинске.

Сейчас в горах самый сырой сезон: больше всего осадков по статистике выпадает в июле и августе.

— Иногда воды здесь проливается столько, что крохотные ручейки превращаются в бурные потоки, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

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