«Последнее китайское предупреждение»: Алексей Текслер отругал подчиненных за школу с дырявой крышей и привел в пример Курган

Плесень и отваливающаяся со стен краска в школе. Фото: Яна Лантратова/vk.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возмутился аварийным состоянием школы в деревне Боровое Чебаркульского района. Он упрекнул подчиненных в бездействии и намекнул на возможность отставки ответственных за несостоявшийся ремонт.

Родители учеников и педагоги ранее жаловались на текущую крышу, разросшуюся из-за сырости плесень и вышедшую из строя электропроводку. Жители Борового не знают, смогут ли дети с 1 сентября учиться в таких условиях. На обращения родителей и директора школы чиновники не отреагировали.

Деньги на починку текущей крыши, по мнению Алексея Текслера, можно было бы попросить из федерального бюджета.

— Есть программа, куда можно заявиться. У нас соседний Курган в разы больше денег получает по программе, чем мы, — посетовал губернатор. — Просто там люди ответственно относятся, начиная с муниципалитета, заканчивая министерством. А у нас: «А зачем? Еще спросят потом». А то, что дети идут в школу, а там все капает, все течет. Там находиться невозможно в этой школе!

Глава региона обратился к региональному министерству образования и всем южноуральским муниципалитетам с «последним китайским предупреждением»: потребовал прекратить скрывать проблемы и игнорировать программы федерального финансирования.

Досталось от Алексея Текслера и лично главе Чебаркульского района Владимиру Пупыреву.

— Вам, Владимир Леонидович, хочу сказать. Кто у вас ответственный за эту работу? Этот человек не на месте. Я уж не знаю, кто там у вас, но очевидно, что человек не на месте, если такие работы, если вы такое допускаете, — заявил губернатор.

Напомним, аварийная школа в Чебаркульском районе — не единственная проблемная. В Кунашакском районе только этим летом начали чинить кровлю школы, в которую учителям приходилось ходить с ведрами из-за льющейся с потолков воды.

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