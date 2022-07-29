Пламя высотой 10 метров: в Челябинской области вспыхнул газопровод

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области разгерметизировался газопровод и начался пожар. Пламя поднялось на 10 метров над землей.

ЧП случилось недалеко от поселка Цвиллинга Чесменского района. Газ стал вытекать из трубы высокого давления метрового диаметра.

— Газопровод опахан, угрозы населенному пункту нет — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Специалисты перекрыли задвижки на газопроводе. Как только топливо в трубе иссякнет горение должно прекратиться. В МЧС следят за ситуацией.

Ветка газопровода, на которой случился пожар, не основная, а вспомогательная, поэтому происшествие не должно повлиять на подачу газа потребителям.

Причину инцидента предстоит выяснить.

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