Чебаркуль будет развиваться за счет земель Минобороны

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал соглашение о передаче ведомственных Минобороны земель в собственность Чебаркуля. Ранее правительство региона подписало документ, который позволяет снять запрет, который мешал развиваться городу.

— Недавно мы подписали соглашение с Министерством обороны Российской Федерации. Оно позволит снять запрет на передачу ведомственных земель в собственность Чебаркульского городского округа, — пояснил Алексей Текслер на областном совещании с членами правительства и главами районов. — В 2019 году на встрече с жителями люди мне рассказали, что уже 30 лет обозначают этот вопрос, и ничего не меняется. Нам удалось сдвинуть этот вопрос смертвой точки за два года.

Алексей Текслер отметил, что в решении вопроса ему помог Совет Федерации, также они лично встречался с руководством министерства. После заключения соглашения Чебаркулю предстоит обновить свой генеральный план. Губернатор призвал уже сейчас планировать дальнейшее развитие городской инфраструктуры всего Чебаркульского городского округа.

После снятия запрета на передачу земель в собственность городу, жители Чебаркульского военного полигона смогут узаконить земельные участки и дома, а власти города — полноценно ремонтировать дороги и коммунальные сети.

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