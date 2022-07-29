Магнитогорский сквер стал примером для всей Челябинской области

Сквер "Притяжение" в Магнитогорске стал примером для всего региона, как надо благоустраивать город. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер призвал муниципалитеты заканчивать проекты по благоустройству скверов и дворов летом. В большинстве же городах объекты сдают к зиме, и у жителей нет возможности оценить работу. В качестве положительного примера Алексей Текслер привел Магнитогорск, где на День металлурга открыли парк.

— В Магнитогорске мы открывали парк «Притяжение», — привел положительный пример Алексей Текслер. — Ни один из наших скверов не имеет такого большого объема благоустройства. Коллеги в Магнитогорске, начав работы в марте, запустили это все в июле на День металлургов. Почему у нас весь остальной регион делает это в октябре и в ноябре?

Алексей Текслер призвал заключать контракты на следующий год уже сейчас, чтобы раньше начать и закончить.

В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета выделено 62 млн рублей. Деньги получили муниципалитеты, жители которых активно голосовали за выбор объектов благоустройства.

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