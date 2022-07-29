В Челябинске построят три детских сада к концу 2023 года

Фото: администрация Челябинска

Администрация Челябинска подвела итоги торгов на строительство трех детских садов на северо-западе. Они будут возведены в микрорайонах «Парковый» и «Парковый-2» к середине октября 2023 года.

— По поручению главы Челябинска Натальи Котовой, с 2019 года приоритет при возведении соцобъектов отдан новым микрорайонам, где жилищное строительство существенно опередило социальную инфраструктуру, — объяснили в городской администрации.

На улице Габдуллы Тукая в микрорайоне №55 появится трехэтажный садик, куда смогут ходить 120 воспитанников. Контракт на его строительство заключен с ООО «Трест Магнитострой». За работу подрядчику заплатят более 175 млн рублей.

Еще два контракта с подрядчиками находятся в стадии подписания: на возведение двухэтажного детского сада на 120 мест в микрорайоне «Парковый-2» и трехэтажного учреждения по улице Бейвеля для 150 ребятишек. Стоимость первого составляет 139 миллионов рублей, второго — 163 миллиона рублей.

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