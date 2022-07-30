Водитель грузовой газели шокировал жителей «Ньютона» в Челябинске свой наглостью

Фото: стоп-кадр видео.

Водитель грузовой газели решил сэкономить время и сократил путь по лестнице и пешеходному переходу. Такое поведение шокировало жителей «Ньютона», а одна из прохожих засняла рискованный маневр на видео.

— Он выехал на тротуар, спустился по лестнице, затем выехал на пешеходный переход и, повернув на право на красный цвет, поехал уже по проезжей части, — рассказала КП-Челябинск очевидец Наталья.

Возможно, водитель очень торопился доставить груз вовремя и решил, что его выходки никто не заметит. Однако жители «Ньютона» стоят на страже порядка и уже сообщают, что отправили данные в ГИБДД.

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