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Звезды31 июля 2022 4:43

Хедлайнерами Дня города в Челябинске станут Клава Кока, Niletto и ST

Самые яркие мероприятия запланированы на 10 сентября
Дарья МАРКОВА
Клава Кока этим летом уже выступала в Челябинске

Клава Кока этим летом уже выступала в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стали известны имена звезд, которые приедут в Челябинск на День города. Праздник в этом году пройдет несколько дней. А самые яркие мероприятия пройдут в субботу, 10 сентября.

Как пишет Hornews.com, на сцене рядом с ледовой ареной «Трактор» выступят певцы Клава Кока и Niletto, а также рэпер ST.

Официальную афишу обещают опубликовать позже. Праздничные выступления пройдут в разных районах Челябинска. А завершит День города традиционный праздничный салют на набережной реки Миасс.

Напомним, в начале июня Клава Кока уже приезжала в Челябинск. Тогда она выступала на открытии «Студенческой весны».

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