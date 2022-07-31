Август оставит солнечные дни позади? Какая погода ждет челябинцев в последний месяц лета

Август обещает быть теплым, но пасмурным и дождливым.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пасмурным и дождливым обещает быть август в Челябинске. Солнечные дни в августе можно будет пересчитать по пальцам. В остальные дни небо заволокут тучи, возможны грозы.
Зато осенних холодов пока можно не ждать. Столбики термометров будут держаться около 20 градусов тепла. Самые прохладные дни будут в первые и последние числа августа.
Синоптики Яндекс.Погоды сообщают, что в этом году август будет не таким жарким, как в прошлом. Зато ночи будут теплее – температура воздуха не опустится ниже 10 градусов, сообщает сайт Gismeteo.
В первый день августа будет пасмурно, возможны дожди, а столбики термометров покажут +23, +25 градусов, сообщает челябинский гидрометеоцентр.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru