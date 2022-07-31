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Общество31 июля 2022 5:47

Август оставит солнечные дни позади? Какая погода ждет челябинцев в последний месяц лета

Август в Челябинске будет теплым и дождливым
Дарья МАРКОВА
Август обещает быть теплым, но пасмурным и дождливым.

Август обещает быть теплым, но пасмурным и дождливым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасмурным и дождливым обещает быть август в Челябинске. Солнечные дни в августе можно будет пересчитать по пальцам. В остальные дни небо заволокут тучи, возможны грозы.

Зато осенних холодов пока можно не ждать. Столбики термометров будут держаться около 20 градусов тепла. Самые прохладные дни будут в первые и последние числа августа.

Синоптики Яндекс.Погоды сообщают, что в этом году август будет не таким жарким, как в прошлом. Зато ночи будут теплее – температура воздуха не опустится ниже 10 градусов, сообщает сайт Gismeteo.

В первый день августа будет пасмурно, возможны дожди, а столбики термометров покажут +23, +25 градусов, сообщает челябинский гидрометеоцентр.

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