В Челябинской области бесплатно раздадут 23 земельных участка

Участки перейдут в собственность безвозмездно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области готовы абсолютно бесплатно отдать 23 участка земли. На них можно построить дом и вести личное хозяйство. Земля переходит в собственность.

Получить участок могут многодетные семьи, сельские жители и молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях, а также обманутые дольщики и военные, получившие увечье при исполнении.

Большинство участков, сформированных для передачи нуждающимся во II квартале 2022 года, находятся в Чебаркуле и в Саткинском районе.

— Земля предоставляется в порядке очереди, — сообщили в пресс-службе Министерства имущества Челябинской области. — Перечень вновь образованных земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению льготным категориям граждан, составляется ежеквартально на основании информации, предоставленной органами местного самоуправления.

Список участков — на сайте Минимущества региона в разделе «Предоставление земельных участков льготным категориям граждан».

ЦИФРЫ

По итогам первого полугодия 2022 года передано 69 земельных участков общей площадью 8,47 гектара. Большинство из которых расположены в Сосновском муниципальном районе и Златоустовском, Копейском, Магнитогорском, Миасском городских округах.

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