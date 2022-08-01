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Общество1 августа 2022 3:04

Челябинск накрыл густой туман

Ранее об этом предупреждали синоптики
Андрей МОСКВИЧЕВ
Особенно густой туман увидели жители микрорайонов. Фото: Читатель КП-Челябинск

Особенно густой туман увидели жители микрорайонов. Фото: Читатель КП-Челябинск

Жители Челябинска начали выкладывать фотографии тумана, который накрыл микрорайоны города. Ранее синоптики предупреждали о возможности тумана.

— Всем доброе утро. В Западном появился туман, — пишут пользователи в социальных сетях.

Вероятно, туман возник из-за перепадов температур, а также из-за прошедшего вчера дождя. Кроме того, вероятно, что туманы будут часто возникать в августе, поскольку синоптики обещают достаточно прохладную и дождливую погоду в последний месяц лета.

Сейчас туман уже отступает в город. Фото: Читатель КП-Челябинск

Сейчас туман уже отступает в город. Фото: Читатель КП-Челябинск

А это фото сделано на подъезде к городу. Фото: Читатель КП-Челябинск

А это фото сделано на подъезде к городу. Фото: Читатель КП-Челябинск

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