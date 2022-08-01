Фура смяла половину легковушки на трассе Челябинск-Екатеринбург

От удара смяло половину машины, фура съехала в кювет. Фото: ГИБДД по Челябинской области

28-летние водитель и пассажирка на Renault Logan выжили после жесткого столкновения с фурой на трассе «Подъезд к Екатеринбургу». ДТП произошло вчера, 31 июля, около 11 утра.

На 110 км, в районе села Тюбук, водитель Scania с полуприцепом Krone не соблюдал дистанцию и врезался в Renault Logan, остановившийся впереди на красный свет.

— После столкновения автомобиль Scania выехал за пределы проезжей части в правый кювет по ходу своего движения, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Мужчина и женщина из Renault Logan были госпитализированы. На фото видно, что задняя часть леговушки полностью смята.

26-летний водитель фуры — житель Ставропольского края вез груз из Краснодарского края в Екатеринбург. За последние два года молодой человек 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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