Потерпите еще: открытие Ленинградского моста в Челябинске отложили

На половине моста продолжают укладывать асфальт Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Полноценное движение по Ленинградскому мосту в Челябинске восстановят к 25 августа. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Ранее открыть проезд в обе стороны по мосту обещали к 20 августа. Пока что работает только одна половина отремонтированного моста — та, по которой можно проехать в сторону ЧТЗ.

— На прошедшей неделе завершили все работы по выносу теплотрассы из зоны строительства. Приступили к устройству дорожной одежды, — отчитался о ходе работ на мосту Андрей Ксензов.

Напомним, Ленинградский мост через реку Миасс в Челябинске перестраивали больше года. Частично движение по нему открыли в середине июля. Полностью открыть дорогу помешали работы по переносу теплотрассы. После реконструкции мост стал шире и трубы потребовалось отодвинуть от дороги подальше.

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