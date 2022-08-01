Он знает застройщиков: в Челябинске назначили нового ответственного за разрешения на строительство

В управлении, которое готовит разрешения на строительство, назначили нового руководителя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новым начальником управления градостроительных разрешений в мэрии Челябинска с 1 августа стал Александр Перемыкин. Он заменил Алексея Кутепова, с которым в администрации города разорвали контракт. По словам мэра Натальи Котовой, Алексея Кутепова уволили по соглашению сторон.
Александру Перемыкину 36 лет. Он специалист по промышленному и гражданскому строительству, окончил ЮУрГУ. Работал в строительных компаниях.
— Это достаточно новое направление для вас, много интересных задач. Вы знаете застройщиков, работали с документами, знаете объекты, — обратилась к новому начальнику управления Наталья Котова. — Я надеюсь, что вы очень быстро займете достойно свое место и будете заниматься работой с разрешительными документами.
Управление градостроительных разрешений в Челябинске готовит проекты в области землепользования, составляет проекты разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, ведет реестр строящихся объектов.
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