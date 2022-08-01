Возле «Юности» в Челябинске вместо скейт-парка проложат велотрассу с ямами и кочками

Памп-трек появится на площади перед ДС "Юность", где разбивают новый сквер

В Челябинске отказались от идеи построить первый в городе бетонный скейт-парк рядом с дворцом спорта «Юность». Об этом на совещании в мэрии сообщил главный архитектор города Павел Крутолапов.

— Принято решение заменить бетонный скейт-боул на памп-трек. Решение обусловлено отсутствием на сегодняшний день в городе данного спортивного сооружения, — объяснил Павел Крутолапов. — Памп-трек – это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах, а также скейтборде. Он позволяет кататься подросткам и детям с самого раннего возраста. Для реализации бетонного боула сейчас прорабатывается другая площадка.

Скейт-парк собирались открыть в сквере перед «Юностью» уже к 20 сентября. Боул – это железобетонная чаша с изогнутыми краями, в которой можно выполнять различные трюки на скейтборде. В ее создание планировали вложить более 11 млн рублей.

Сейчас бетонный скейт-парк решили строить в парке «Металлург» имени Тищенко. Контракт на строительство спортивного объекта за 21 млн рублей заключили с фирмой из Санкт-Петербурга.

Памп-трек, который заменит скейт-парк у «Юности» — это особым образом устроенная велосипедная трасса, на которой чередуются кочки, ямы и контруклоны. В отличие от обычной велодорожки для катания, на памп-треке нет ровных участков. Обычно памп-треки делаются кольцевыми и имеют небольшую длину.

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