Малахитовая ваза или «Сказ об Урале»: Южный Урал может появиться на обновленной купюре 5 000

Сейчас на купюре изображен памятник Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса и мост через Амур. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Банке России утвердили концепцию обновленных купюр в тысячу и пять тысяч рублей. А пока разрабатывают детали, зампред ЦБ Сергей Белов в интервью «Известиям» предложил угадать, какой вариант выбрали эксперты.

На пятитысячной купюре планирует разместить один из знаковых объектов Урала. В список претендентов попали челябинский памятник «Сказ об Урале», магнитогорский «Тыл — фронту», скульптура каслинского литья «Россия» и памятный знак «Европа — Азия».

Также эксперты рассматривали для украшения пятитысячной фигуры дом Севастьянова, плотину городского пруда на реке Исеть, вид Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания – памятники конструктивизма, Уральский хребет, объекты нефте- и газодобывающей промышленности и даже малахитовую вазу.

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