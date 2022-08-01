В Челябинске начали восстанавливать сети ливневок

Сеть ливневок планируют восстановить к июлю 2023 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске началась работа по ликвидации мест подтоплений на дорогах. Как рассказали в мэрии города, сейчас восстановлением ливневок занимается учреждение «ЭВИС».
— Ранее специалисты выявили 21 проблемный участок улично-дорожной сети, где случаются подтопления. На сегодняшний день на 12-ти из них уже завершены работы, — уточнили в администрации.
Так, сейчас восстановлены ливневки по улицам Набережная, Хохрякова, 10-ый Лобинский переулок, 9 мая, Механическая, Эльтонская, а также на Краснопольском и Новоградском проспектах и автодороге Меридиан.
Кроме того, планируются работы на улицах Калинина, Артеллерийской, Щадринской, Героев Танкограда и Салютной, а также на улицах Челябинская и Октябрьская в поселке Новосинеглазово.
Напомним, что ранее в июле власти Челябинска уже определили участки, на которые чаще всего жалуются жители из-за потопов после дождей. Работы обещают закончить к началу лета следующего года.
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