Ростуризм порекомендовал Челябинскую область для путешествий на машинах

Всего ведомство составило больше 100 маршрутов по всей стране Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростуризм включил Челябинскую область в список самых популярных маршрутов в стране для автотуризма. Свои рекомендации по местам на Южном Урале ведомство опубликовало в своих социальных сетях.

— Альпийские луга Южного Урала. Посетите Челябинск, Миасс, остров Веры, Златоуст, Сатка, Увильды, каолиновый карьер и снова Челябинск, — так выглядит маршрут, составленный Ростуризмом.

Общая протяженность маршрута составляет 499 километров — для его преодоления потребуется четыре дня.

— В музее Челябинска вы увидете метеорит весом в 500 кг. Далее в Златоусте можно посетить оружейную фабрику и подняться на башню-колокольню, где можно позвонить в колокол, исполняющий желание. Также можно прогуляться по альпийским лугам и ласам национального парка «Таганай», — рассказали в Ростуризме.

Всего ведомство подготовило 133 маршрута для путешествий по стране. Большинство из них разделяется по длительности поездки — от одного выходного дня до отпуска на пять дней и более.

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