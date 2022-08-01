Ростуризм порекомендовал Челябинскую область для путешествий на машинах

Всего ведомство составило больше 100 маршрутов по всей стране
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ростуризм включил Челябинскую область в список самых популярных маршрутов в стране для автотуризма. Свои рекомендации по местам на Южном Урале ведомство опубликовало в своих социальных сетях.
— Альпийские луга Южного Урала. Посетите Челябинск, Миасс, остров Веры, Златоуст, Сатка, Увильды, каолиновый карьер и снова Челябинск, — так выглядит маршрут, составленный Ростуризмом.
Общая протяженность маршрута составляет 499 километров — для его преодоления потребуется четыре дня.
— В музее Челябинска вы увидете метеорит весом в 500 кг. Далее в Златоусте можно посетить оружейную фабрику и подняться на башню-колокольню, где можно позвонить в колокол, исполняющий желание. Также можно прогуляться по альпийским лугам и ласам национального парка «Таганай», — рассказали в Ростуризме.
Всего ведомство подготовило 133 маршрута для путешествий по стране. Большинство из них разделяется по длительности поездки — от одного выходного дня до отпуска на пять дней и более.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru