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Общество1 августа 2022 18:52

Ростуризм порекомендовал Челябинскую область для путешествий на машинах

Для туристов предлагают маршруты на четыре дня
Андрей МОСКВИЧЕВ
Всего ведомство составило больше 100 маршрутов по всей стране

Всего ведомство составило больше 100 маршрутов по всей стране

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростуризм включил Челябинскую область в список самых популярных маршрутов в стране для автотуризма. Свои рекомендации по местам на Южном Урале ведомство опубликовало в своих социальных сетях.

— Альпийские луга Южного Урала. Посетите Челябинск, Миасс, остров Веры, Златоуст, Сатка, Увильды, каолиновый карьер и снова Челябинск, — так выглядит маршрут, составленный Ростуризмом.

Общая протяженность маршрута составляет 499 километров — для его преодоления потребуется четыре дня.

— В музее Челябинска вы увидете метеорит весом в 500 кг. Далее в Златоусте можно посетить оружейную фабрику и подняться на башню-колокольню, где можно позвонить в колокол, исполняющий желание. Также можно прогуляться по альпийским лугам и ласам национального парка «Таганай», — рассказали в Ростуризме.

Всего ведомство подготовило 133 маршрута для путешествий по стране. Большинство из них разделяется по длительности поездки — от одного выходного дня до отпуска на пять дней и более.

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