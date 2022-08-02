В Челябинской области возобновляется активная вакцинация от коронавирусной инфекции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство здравоохранения Челябинской области призывает население пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что в регионе наметился рост числа заболевших COVID-19. Кроме того, ученые заявили о мутации вируса: теперь к привычным «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и «Омикрон» добавились два новых подвида «Омикрон» – «Кентавр» и «Ниндзя». В медучреждениях Челябинской области сформирован достаточный запас зарегистрированных отечественных вакцин от ковида. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и членам правительства более активно вести работу и возобновить вакцинацию коллективов.

— Надо не забывать про вакцинацию, — сказал Алексей Текслер на областном совещании в правительстве. — Она у нас идет, идет активно. У нас по-прежнему открыты пункты вакцинации, активно работают вакцинальные бригады. Нужно вернуться к практике работы с учреждениями, в целом с организованными группами. Здесь, коллеги, без вас не обойтись. Чтобы мы с вами через месяц локти не кусали и не переживали за то, что оказывается ситуация более сложная, чем мы рассчитывали.

Минздрав напоминает, что поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в круглосуточных пунктах вакцинации, а в будние дни — в поликлинике по месту жительства. Также обезопасить себя можно в торгово-развлекательных комплексах. График работы выездных бригад можно найти на сайте коронавирус74.рф

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