Массовое ДТП с автобусом на Северо-Западе Челябинска попало на видео

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария с автобусом, которая случилась в Челябинске утром 2 августа, попала на видео. Камера уличного наблюдения сняла, как автобус зацепляет маршрутку, выезжает на встречную полосу, а потом врезается в здание отеля «Виктория».

Напомним, ДТП случилось в 6:57. Водитель автобуса не справился с управлением, резко сменил направление движения, врезался в стоявший на дороге Opel и сбил ехавшую мимо LADA. Таща с собой иномарку, автобус выехал на тротуар. Там легковая машина остановилась, врезавшись в забор, а автобус затормозил, смяв крыльцо отеля.

Фото: ГИБДД Челябинска

Пострадали два пассажирки Opel, женщины 67 и 41 года. В отношении водителя автобуса возбудили административное дело.

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