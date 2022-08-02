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Происшествия2 августа 2022 14:56

Жителю Снежинска назначили полгода лишения свободы из-за незаконной рыбалки

Это первый реальный уголовный срок
Андрей МОСКВИЧЕВ
С начала года выявили 71 нарушителя рыболовли

С начала года выявили 71 нарушителя рыболовли

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежинский городской суд Челябинской области вынес первый приговор с реальным сроком из-за незаконной ловли рыбы на озере Синара. Об этом рассказали в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

— В мае текущего года был выявлен факт осуществления жителем Снежинска незаконного рыболовства на озере Синара. Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, — уточнили в ведомстве.

Как объяснили в агентстве, материальный ущерб от действий осужденного составил 92 тыс. рублей. Всего же с начала 2022 года из-за незаконной ловли рыбы было возбуждено 63 уголовных дела в отношении 71 человека.

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