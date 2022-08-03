США ввели санкции против ММК и лично Виктора Рашникова

Виктор Рашников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Магнитогорский металлургический комбинат попал под санкции США. Одновременно в санкционный список включили председателя совета директоров и основного владельца ММК Виктора Рашникова. Перечень лиц и организаций, на которые накладываются ограничения, опубликовало американское министерство финансов.

Вместе с магнитогорским комбинатом под санкции попали связанные с ним фирмы, в том числе инвестиционная компания «ММК-Финанс» и производственные площадки ММК на территории Турции. Американским акционерам дали срок до 1 сентября, чтобы избавиться от акций ММК и свернуть с ним все финансовые операции.

Виктора Рашникова ранее включили в санкционный список Евросоюза. Санкции на бизнесмена также наложили Канада, Австралия, Великобритания и Швейцария.

Как сообщает Chel.DK.ru, за последний год состояние Виктора Рашникова сократилось почти на треть и сейчас составляет 9,5 млрд долларов.

Накануне о ситуации на ММК заявил российский вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, комбинат сейчас загружен только на 62%. Денис Мантуров обратился к президенту России с предложением снизить налоги для металлургических предприятий.

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