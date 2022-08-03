Ушел за ягодами и исчез: под Челябинском третий день ищут 90-летнего дедушку

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинской области третий день подряд разыскивают пропавшего 90-летнегго Самигулу Тухватуллина. В поисках участвую спасатели, полицейские и волонтеры.

Пенсионер 1 августа ушел за ягодами из деревни Киржакуль в Сосновском районе и до сих пор не вернулся.

— Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В день исчезновения на мужчине были синее трико, черная рубашка и синие галоши.

Волонтеры отряда «Легион-СПАС» попросили помощи в поисках пропавшего. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просят звонить по телефону 8-995-768-56-61 или 8-908-584-84-21.

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