Пришлось охранять с мигалкой: в Челябинской области ночью застряли два туристических автобуса

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

С трудом покинуть Челябинскую область удалось туристам из соседнего региона. 66 жителей Курганской области, в том числе 12 детой, отдыхали на озере Тургояк. Вволю позагорав и накупавшись, туристы загрузились в два автобуса и поехали домой. Но по дороге один из автобусов сломался. Водитель второй машины остановился, чтобы помочь коллеге с ремонтом. В итоге два водителя безрезультатно бились над починкой автобуса, а пассажиры тем временем изнывали на своих местах. Наступала ночь.

В 22:45 застрявших на трассе курганцев заметили инспекторы ДПС, которые патрулировали дорогу Челябинск-Новосибирск. Они быстро выяснили, что починить автобус на месте своими силами не получится.

Инспекторы ДПС Владимир Сафонов и Алексей Шамин, обнаружившие туристов на дороге. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Тогда всех пассажиров с детьми пересадили в исправный автобус и отправили домой, а для остальных вызвали подменную машину, связавшись с организатором туристической поездки. Полицейские с включенной на машине мигалкой остались охранять туристов, чтобы автобус было видно на обочине, и никто случайно не врезался в него в темноте.

— Ночью подменный автобус забрал оставшуюся группу туристов, а к водителю автобуса Higer прибыл механик по ремонту автотранспорта, — рассказали в региональном ГУ МВД.

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