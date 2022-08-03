Скоростной поезд Екатеринбург-Челябинск будет останвливаться еще в нескольких городах

Сама «Ласточка» начнет курсировать уже в этом году Фото: Артем КИЛЬКИН

РЖД подготовит новый скоростной рейс Екатеринбург-Челябинск, который будет останавливаться и в других важных города Южного Урала. Об этом сообщает издание «Южноуральский меридиан».

Так, в компанию обратились жители Верхнего Уфалея и Нязепетровска — они попросили включить их города в новый маршрут для удобства горожан. Сейчас местным жителям трудно доезжать до Екатеринбурга из-за малого количества рейсов.

На эти вопросы ответили в Южно-Уральской службе развития пассажирских направлений. Ведомство ответило, что сейчас планируется запустить несколько рейсов, которые будут посещать две столицы Урала через Верхний Уфалей. Правда, пассажиров посадят не на «Ласточки».

— Прорабатывается вопрос назначения дополнительной пары пригородных поездов составом рельсового автобуса РА-З «Орлан» в 3-х вагонном исполнении, ежедневно, с остановками на станциях и остановочных площадках: Первомайская, Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш, о.п. 236 км. Ожидаемое время в пути 4 часа, — цитирует издание ответ ведомства.

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