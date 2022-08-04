Летняя экономия: в Челябинской области подешевела окрошка

Теперь можно приготовить больше окрошки! Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области за последние две недели снизились цены на большинство социально значимых продуктов. Сильнее всего подешевели ключевые ингредиенты любимого многими летнего блюда — окрошки. В частности, цена картофеля в крупнейших торговых сетях упала на 15%, а цена яиц уменьшилась на 10%. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, где следят за изменением ценников в супермаркетах.

На 15% за две недели также подешевела белокочанная капуста. Свинина с костями стала стоить на 4,5% меньше, за молоко стали просить на 2,7% меньше.

Говядина, гречка, хлеб, поваренная соль и сахар подешевели на 1-2%.

Но есть и продукты, которые за полмесяца подорожали. На 1-2% выросли цены на масло и куриные окорочка. А цена пшеничной муки увеличилась на 3%.

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