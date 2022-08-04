В Челябинске сотрудники скорой помощи помогли поймать рецидивиста, избившего пациента

Врачи скорой помощи решили не оставлять обидчика пациента безнаказанным
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области поймали подозреваемого в жестоком избиении мужчины. Горожанин пострадал на улице Герое Танкограда: он поссорился с незнакомцем, а тот в ответ несколько раз ударил челябинца кулаком в лицо.
Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у 36-летнегго пострадавшего предварительно диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мужчина был в сознании и сумел рассказать врачам, что его обидчик не уходил с места происшествия и находится неподалеку.
Тогда медики нажали на тревожную кнопку, которой оборудованы все машины скорой помощи в Челябинске. Уже через четыре минуты приехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали подозреваемого. Это оказался 43-летнй ранее судимый житель Варненского района.
Агрессора передали для разбирательства полицейским, а пострадавшего увезли в больницу.
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