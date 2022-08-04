Остались жена и трое детей: в Челябинской области простятся с артиллеристом, погибшим на Украине

Александр Юсупов. Фото: администрация Каслинского района

В Каслинском районе готовятся проститься с командиром гаубичного артиллерийского подразделения, майором Александром Юсуповым.

Как сообщили в администрации Каслинского района, военнослужащий 31 июля скончался в госпитале от ран, полученных во время спецоперации на Украине.

Траурная церемония состоится в доме культуры родного для Александра Юсупова села Тюбук. Дату похорон пока не определили.

Как рассказали в администрации Тюбукского сельского поселения, Александр Юсупов закончил Екатеринбургское артиллерийское командное училище, служил в Дагестане, а затем в Крыму.

Погибшему было 36 лет, у него остались жена и трое несовершеннолетних детей.

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