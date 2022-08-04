Почувствуй себя великаном: взрослых челябинцев будут бесплатно катать на крошечном тепловозе

Фото: ssgen.livejournal.com

В центре Челябинска будет ездить первый советский тепловоз. Правда, не оригинальный, а уменьшенный в восемь раз.

Модель старинного локомотива 0ЭЛ7 с двумя вагонами запустят в Саду камней возле Исторического музея. Попасть туда можно со стороны набережной Миасса.

Крохотный поезд будет ездить по очень узким рельсам протяженностью всего 30 метров. Несмотря на игрушечные размеры, локомотив вполне способен перевозить пассажиров. Челябинцы смогут прокатиться на крохе-поезде бесплатно. Причем, к катанию допустят только сознательных пассажиров старше семи лет. Машинистом станет Валерий Попов, который собрал модель тепловоза.

Как сообщили в пресс-службе Исторического музея, оценить необычное транспортное средство челябинцы смогут только с 12:00 до 16:00 5 августа. Запуском мини-тепловоза в музее решили отметить приближающийся День железнодорожника.

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