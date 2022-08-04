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Общество4 августа 2022 12:04

В Челябинске бродячие собаки проникли на ипподром и загрызли 15 кроликов

Животные находились в вольере, но это не остановило незваных гостей
Ян Стоев
Ян Стоев
Собаки порвали сетку в двух местах. Фото: Центр иппотерапии "Добрая лошадка" г.Челябинск / Vk.com

Собаки порвали сетку в двух местах. Фото: Центр иппотерапии "Добрая лошадка" г.Челябинск / Vk.com

В Челябинске на территорию центра иппотерапии «Добрая лошадка» проникла стая собак и загрызла кроликов, которые находились в вольере. Инцидент произошел в ночь на 3 августа. Об этом рассказали представители учреждения на своей официальной странице в соцсетях.

— Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат - не выжил никто. Остались только два мальчика, так как сидели отдельно. Детям мы сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали. Каждый раз, проходя мимо пустой клетки, становится очень грустно, — рассказали представители центра иппотерапии.

Всего было пять бродячих собак. Это удалось выяснить с помощью камер видеонаблюдения.

Сейчас сотрудники центра ремонтируют и усиливают клетку. Они также подыскивают новых кроликов, чтобы снова их заселить в вольере.

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