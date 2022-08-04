В Челябинске школьник не смог оплатить банковской картой за проезд в трамвае. Его высадили за отсутствие налички

Мальчика высадили на остановке. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 14-летний школьник не смог оплатить проезд в трамвае через валидатор. Его карта оказалась в стоп-листе, а наличных у него при себе не было. Водитель решил не жалеть мальчика и высадил его на ближайшей остановке.

В региональном Миндортрансе в курсе инцидента. В ведомстве заявили, что сейчас проводится проверка.

— Нам не поступала официальная жалоба от родителей ребенка. Сейчас мы проводим проверку. Неправомерно высаживать несовершеннолетних из-за отсутствия у них не денег на проезд, — сообщили в региональном Миндортрансе.

Похожий инцидент произошел в Челябинске в июле. Мать с тремя детьми высадили из автобуса №64 из-за того, что ее карта оказалось в стоп-листе. Наличных у нее при себе не оказалось. Женщине пришлось четыре остановки идти пешком вместе с детьми в жару.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru