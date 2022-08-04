В Челябинске сделают остановки на улицах, где раньше не ходил общественный транспорт

Власти хотят расширить охват маршрутной сети для жилых домов и офисных центров Фото: Андрей АБРАМОВ

В следующем году в Челябинске начнут появляться новые остановки общественного транспорта в местах, где их раньше не было. Заместитель министра транспорта региона Александр Егоров объяснил, зачем будет проделана такая работа.

— Это позволит запустить автобусные маршруты по улицам, где до этого не ходил общественный транспорт, расширив охват маршрутной сети для многих многоквартирных домов, офисных центров и других важных объектов притяжения, — отметил Александр Егоров.

Кстати, в этом году планируется обособить трамвайные пути на трех улицах: Каслинской, Кирова и Труда. Всего 7 км. Пока что это будет делаться за счет дорожных столбиков. Но потом, при проведении ремонта трамвайных путей, обособление уже станет полноценным — бордюрным камнем.

— Также в этом году совместно с администрацией города проводится обособление разметкой улиц Труда и Карла Маркса по осевой линии. Это будет двойная сплошная для исключения поворотов и разворотов личного транспорта через трамвайные пути в любом производном месте, — рассказал Александр Егоров.

Кроме того, планируется обособить бордюрным камнем участок трамвайных путей по улице Российской от проспекта Победы до ЧГРЭС.

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