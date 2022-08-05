В будущем центре по лыжным видам спорта Челябинска построят трассу для сноуборда с подъемником

Челябинский проект выгодно отличают особенности рельефа. Фото: natalyakotova74official/t.me

В Челябинске полным ходом идет строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта в районе Карпова пруда. Мэр Наталья Котова в своем telegram-канале показала фото со стройплощадки.

Глава города отмечает, что челябинский проект выгодно отличают особенности рельефа — на участке есть естественные спуски и подъемы, а в дальнейшем здесь же построят трассу для сноубордистов, оборудованную бугельным подъемником.

— Место историческое — именно здесь формировались лыжные батальоны, а в послевоенное время и по сей день тренировались спортсмены и любители, — отметила Наталья Котова.

Уже завершены земляные работы. Предстоит построить раздевалки, судейские помещения, кабины для обработки лыж, а также монтаж ограждений, освещения, озеленение и благоустройство территории. Трассы, протяженностью 3,75 километра, проложены с учетом опыта лучших подобных объектов.

Проект будущего спортивного центра. Фото: natalyakotova74official/t.me

Планируется, что челябинский центр лыжных видов спорта будет принимать соревнования различных уровней и станет одним из лучших в стране.

Ранее в городском спортуправлении сообщали, что все работы первого этапа должны завершиться 30 ноября. Планируется, что здесь будет заасфальтированная 2,5-километровая трасса с возможностью искусственного оснежения, шириной от шести до 12 метров в зависимости от рельефа. Зимой блина кругов будет увеличена. К объекту подведут все коммуникации. На место вырубленных деревьев посадят новые.

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