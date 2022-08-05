Челиндбанк участвует в госпрограмме по поддержке реального сектора экономики

Фото: Челиндбанк

Челиндбанк участвует в государственной программе по предоставлению субсидий из федерального бюджета организациям реального сектора экономики. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Системообразующие предприятия промышленности и торговли, утвержденные минпромторгом России, в соответствии с постановлением правительства от 17 марта 2022 № 393, смогут получить кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств, сроком до 12 месяцев. Для одного предприятия предусматривается до 10 млрд рублей на один год, для группы лиц одной системообразующей организации - до 30 млрд рублей.

«Мы всецело разделяем стремление правительства Российской Федерации и правительства Челябинской области поддерживать реальный сектор экономики. Готовы применить свой многолетний опыт работы в регионе и активно участвовать в реализации государственных программ федерального и местного уровня», – прокомментировал генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль.

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