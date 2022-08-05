В Челябинской области набирают волонтеров на Парижский полумарафон

Фото: минспорта Челябинской области

Ребята помогут в подготовке зоны проведения соревнований и её обслуживании, работе со спортсменами и судьями, фиксировании результатов, ведении статистики и в других функциях. Парижский полумарафон состоится 20 августа, но для подготовки и проведения функционального обучения команда волонтеров отправится на место мероприятия уже 18 августа.

Уникальный легкоатлетический пробег пройдет 20 августа по живописным трассам села Париж Нагайбакского района. Профессионалы, любители и новички смогут выбрать для себя любую из 7 дисциплин. Для организации и проведения Парижского полумарафона набирают 100 волонтеров от 18 лет.

Каждого волонтёра ждёт фирменная экипировка, бесплатное проживание и питание и благодарности от команды организаторов.

Подать заявку можно до 11 августа по ссылке.

Организаторы соревнования: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация лёгкой атлетики Челябинской области.