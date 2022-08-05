Челябинский минсоц начал проверку после инцидента с 15-летним детдомовцем, которого спасатели сняли с крыши

Мальчика успокоили и уговорили спуститься вниз. Фото: Александр БОЙКО

Министерство социальных отношений Челябинской области начало проверку после инцидента в Усть-Катаве, где 15-летнего воспитанника детского дома сняли с крыши спасатели. В ведомстве уже установили, что произошедшее не связано с аутоагрессивным поведением ребенка (попыткой навредить себе).

— В настоящее время мальчик находится в безопасности. В целях урегулирования ситуации к работе подключены специалисты областного центра социальной защиты «Семья», которые оказывают сотрудникам служб социальной защиты Усть-Катавского городского округа консультативную и организационную помощь, — прокомментировали в пресс-службе минсоца Челябинского области.

Инцидент произошел 4 августа в Усть-Катаве. Горожане заметили подростка на краю крыши здания по улице Социалистической. Прибывшие на место происшествия спасатели успокоили мальчика и уговорили его спуститься вниз.

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