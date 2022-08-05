Челябинцы потеряли деньги после покупки дешевых сертификатов на авиарейсы

Сертификаты на перелеты есть, а улететь по ним челябинцы не могут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хотели сэкономить: челябинцы купили сертификаты на дешевые перелеты по России — туда и обратно можно было слетать всего за пять тысяч рублей. Но только воспользоваться уникальным предложением смогли не все.

По их словам, продавец сертификатов покупала билеты в одну сторону, а вот обратно приходилось возвращаться за свой счет. Несмотря на то, что изначально билеты должны были приобретаться в две стороны.

Несколько человек уже написали заявления полицию. Ждут результатов.

— Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства, — подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Челябинску.

Распространительница сертификатов на дешевые перелеты объяснила все обычным сбоем в программе. Об этом «КП-Челябинск» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда у южноуральцев срываются отпуска из-за проблем с билетами, купленными на стороне. Ранее мы рассказывали историю жительницы Челябинска Оксаны. Девушка искала дешевые билеты, но, как признается сама, «жадность фраера сгубила». Реклама, обещающая авиаперелеты со скидкой 25% всплыла в соцсетях и заинтересовала ее. Так она и попалась в ловушку афериста.

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