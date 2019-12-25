Вместо каникул в Милане пара из Челябинска пытается наказать мошенника, который украл у них поездку

Аферист испортил новогодние каникулы жительнице Челябинска Оксане. Девушка искала дешевые билеты, но, как признается сама, «жадность фраера сгубила». Реклама, обещающая авиаперелеты со скидкой 25% всплыла в Instagram и заинтересовала ее.

— Мы с молодым человеком хотели отправиться в путешествие, я озадачилась этим в конце сентября. Кликнула по предложенной рекламе и оставила заявку. Со мной связался мужчина, представившийся Максимом. Сказал, что живет в Москве, работает на себя. Он профессионально отвечал на вопросы, ни на чем не настаивал, не торопил, — рассказала Оксана. – В итоге мы нашли билеты в Милан с пересадкой в Санкт-Петербурге стоимостью около 40 тысяч рублей на двоих.

Фирма активно рекламируется в Instagram. Фото предоставлено героем публикации

Мужчина прислал свою фотографию с паспортом и данные по ИП. Фирму пробили через базу данных — она действительно существует и занимается туризмом. Но все равно что-то настораживало.

— Мы скупаем бонусные мили авиакомпаний и за счет этого делаем скидку, — заявил Максим (записи разговоров есть в распоряжении редакции). – Оплатите по реквизитам, которые прописаны в договоре. Там Наталья – это мой бухгалтер. Я принимаю на ее реквизиты, чтобы не платить налоги. Оплатите, я оформлю, вам придет два ваучера и акт о выполненной работе.

После того, как челябинка перевела деньги, Максим перестал отвечать на сообщения и заблокировал ее номер.

Молодой человек получил деньги и пропал. Фото предоставлено героем публикации

А между тем, подобная реклама продолжала всплывать у друзей Оксаны и ради интереса они тоже оставили заявки, чтобы связаться с Максимом. На их удивление мошенник скинул уже другую фотографию и другие документы, в которых общее – только прописка на улице Тверской в Москве, да и то дома разные.

— Такое ощущение, что это – просто хороший фотошоп, — добавила Оксана.

Друзьям Оксаны Максим присылал уже другие паспорта. Фото предоставлено героем публикации

Девушка написала заявление в отдел полиции «Металлургический» (документ есть в распоряжении редакции), там возбудили уголовное дело о мошенничестве, но на это все закончилось.

— Пришло два месяца, меня никто не вызвал. В итоге я приехала к ним сама, но не получила вразумительного ответа. Сказали, что направили запросы и ждут, — рассказала Оксана.

КП-Челябинск сделала запрос в полицию. Ответ обещали предоставить позже.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

— Покупайте билеты самостоятельно через официальные сайты авиакомпаний.

— При покупке через турфирму сравните цены с предложениями других компаний и официальным сайтом перевозчика. Большая разница в стоимости должна насторожить.

— Проверьте компанию, с которой будете работать, через реестр туроператоров.

— Не доверяйте незнакомым сайтам.

— Относитесь критически к положительным отзывам, которые оставляют другие пользователи.

— Получив билет, проверьте подлинность билета, позвонив в авиакомпанию.

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