IKEA начала доставлять товары с онлайн-распродажи в Челябинск

IKEA расширила зону доставки на 10 городов России Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания IKEA теперь доставляет товары с онлайн-распродажи в Челябинск. Ранее мебель шведского бренда можно было приобрести только в тех городах, где у них находятся фирменные магазины.

— Мы запустили доставку в Сочи, Челябинск, Тольятти, Ульяновск, Пензу, Саратов, Пермь, Тюмень, Воронеж и Волгоград, — говорится в заявлении на официальной странице IKEA в соцсетях.

Но попасть на сайт IKEA быстро не получится из-за повышенного спроса. Компания ввела онлайн-очередь, чтобы снизить нагрузку на свой сервер.

IKEA объявила об уходе с российского рынка в июне. В шведской компании заявили, что устроят финальную распродажу, на которой распродадут остатки товаров.

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