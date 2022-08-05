Челябинские трамваи будут ехать по городу тише

Ранее такую сварку не использовали из-за ее дороговизны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинские дорожники стали использовать технологию термитной сварки на трамвайных рельсах. Как объясняют подрядчики, благодаря этому новые трамваи будут ездить по городу с меньшим шумом.

— Технология известна и используется в других городах, вроде Москвы и Екатеринбурга, а вот в Челябинске до сегодняшнего дня массово не применялась в виду её дороговизны и сложностей получения лицензии на сварку. Но теперь всё будет иначе, — рассказали в миндортрансе.

Так, уже в ближайшие месяцы будут сварены около 600 стыков на участках по улицам Цвиллинга и Пятиилетки. В дальнейшем, работа по новой сварке также будет продолжаться — для этого уже закуплено необходимое оборудование и материалы.

Сами работы, кстати, ведутся ночью — пока трамваи не ходят. Из-за этого также изменился ряд маршрутов, которые проезжают по улицам, где идет ремонт.

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