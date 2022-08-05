Челябинский профессор запустила бренд одежды с принтами картин из музея искусств

Бренд выпускает не только одежду, но и аксессуары. Фото: hornews.com

Профессор Челябинского государственного института культуры Мария Шуб запустила свой бренд одежды и аксессуаров с принтами картин из Челябинского музея изобразительных искусств. Об этом рассказала сама Мария изданию hornews.com.

— Это общемировая практика, которая может быть реализована более или менее уместно. Бывают откровенно пошлые варианты, от них никто не застрахован, но они не отменяют право использовать произведения культуры в городской среде или масскульте. Это шаг навстречу аудитории, попытка показать, что искусство живо, не умерло в музейных залах, — цитирует культуролога издание.

Сейчас на продукции можно заметить картины Айвазовского, Шишкина, Поленова и других российских и советских художников. По словам Марии, главный критерий, по которому выбирают картины — узнаваемость их авторов.

— Многие удивляются, что у нас в Челябинске есть оригиналы Поленова, Айвазовского, Шишкина и так далее. На выставки ходят не подавляющее большинство населения и у многих складывается представление о некоей провинциальности местных музеев, а в действительности коллекция по-настоящему уникальная, — говорит Шуб.

Продукция также выполняет и образовательную функцию — на каждом предмете указан автор картины, её название и год создания. Таким образом, у вас оказывается своего рода музей в гардеробе.

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