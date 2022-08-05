Разбираем гардероб Ирины Текслер: какой мерч носит первая леди Челябинской области

Если пиджак губернатора украшает лишь фрачный значок, то его жена может использовать более смелые аксессуары. Фото: Фонд 2020

Похоже, первая леди Челябинской области влюблена в Южный Урал! Иначе как объяснить, что вместо однотонных футболок и спортивных костюмов она все чаще вписывает в образы атрибутику региона. И это так органично смотрится, что за мерчем Южного Урала охотятся челябинские модники. Изучаем аутфиты Ирины Текслер и узнаем, можно ли такое купить.

Супруга губернатора Ирина Текслер является учредителем Фонда 2020 и часто появляется на публике. Не удивительно, что к ее образу приковано большое внимание. И она этим пользуется! Конечно, в хорошем понимании этого слова, продвигая Челябинскую область даже на визуальном уровне.

Например, на презентацию научно-популярного фильма об Аркаиме Ирина Николаевна, будучи идейным вдохновителем создания картины, надела футболку с узнаваемым изображением древнего поселения в круге из древнего орнамента.

Такие футболки во время презентации фильма "Аркаим: колесница времени" носила вся команда фонда. Фото: Фонд 2020

Кроме того, на лацкан пиджака первая леди приколола три закатных значка — с символикой заповедника.

На одном из лацканов Ирина Текслер приколола три значка с символикой Аркаима. Фото: Фонд 2020

На зимний медиафорум в «Солнечной долине» Ирина Текслер выбрала более кэжуальный образ в черном цвете: плиссированную юбку, шнурованные ботинки на тракторной подошве и футболку с принтом. На хлопковой ткани нанесен белый рисунок памятника Курчатову. Только между расщепленным атомом — огромная снежинка и падающий снег.

Сверху на футболку Ирина Николаевна надела яркую красную олимпийку с гербом Челябинской области и ее инициалами.

Футболка с зимним Курчатовым на февральском медиафоруме была в тему. Фото: Фонд 2020

Кстати, это лишь часть спортивного костюма. Его шили для чемпионата России по аэротрубным дисциплинам. В нем участвовала старшеклассница из Миасса Алена Богданова. В черно-красные пятнистые костюмы была одета вся команда поддержки из Челябинска, в числе которых и первая леди.

— Когда мы летали в Питер на Чемпионат России представлять Челябинскую область, то очень сильно выделялись. Сразу было понятно: мы — одна команда! — поделилась директор Фонда 2020 Вероника Ливончик.

В комплекте с этой олимпийкой Ирина Николаевна тогда надела черные спортивные штаны. Но на месте лампасов — белоснежная надпись «Челябинская область». Она, кстати, повторяется на рукавах ветровок.

Яркие спортивные костюмы у группы поддержки выделяли Челябинскую область среди других регионов. Фото: Фонд 2020

Этот спортивный костюм жена губернатора часто использует в поездках. В последний раз она была в нем на субботнике озера Тургояк. Только вместо черных брюк были черно-красные, в тон олимпийки. Тоже с надписью «Челябинская область» на месте лампасов.

Под кофтой у Ирины Текслер была черная футболка с Курчатовым. Но не зимний вариант, как на медиафоруме, а яркий цветной. Там голова физика-ядерщика, атом и надпись города, раскрашенная в разные цвета. Как раз на молодежную аудиторию!

Верх от этого спортивного костюма Ирина Текслер комбинирует с черными брюками или с красными, в тон олимпийке. Фото: Фонд 2020

Но если вы подумаете, что Ирина Николаевна ограничилась только футболками и спортивным костюмом с символикой Южного Урала, то ошибетесь. В ее гардеробе есть еще пара утепленных мерчей.

Например, на весенний детский фестиваль мороженого учредитель Фонда 2020 пришла в темно-синем стеганном пуховике-жилетке. На минималистичном предмете одежды небольшой яркий принт: это вышивка герба Челябинской области и инициалы первой леди.

Под курткой — такого же цвета спортивный костюм по фигуре. Но даже если на нем есть надписи и принт, их видно не было, а потому образ получился лаконичным и не перегруженным.

На прохладную весну у первой леди тоже имеется мерч. Фото: Фонд 2020

А еще зимой вместе с мужем Ирина Текслер надевает парные пуховики бело-сине-красного цвета. Только у губернатора это свободная куртка горнолыжного типа с именной нашивкой и гербом, которые украшают лавровые веточки со скругленной короной. А вот у его жены это более женственный вариант. Приталенная куртка с широким поясом и серой меховой опушкой на капюшоне. Ее инициалы вышиты крупнее, но при этом герб украшает только остроконечная корона.

Вот так выглядит зимний вариант фэмили-лука. Фото: Фонд 2020

— Ирина Николаевна выбирает все сама. Более того, как правило, сама предлагает и инициирует эти процессы, выбирает цвета и изображения, потому что прекрасно понимает, что мерч — это прекрасный инструмент продвижения, — поделилась с КП-Челябинск Вероника Ливончик.

Вся эта одежда отшивается на заказ под конкретное мероприятие. Но пока, к сожалению, нигде не продается. Хотя иногда получить мерч Челябинской области можно бесплатно. Футболки, значки и шоперы часто раздают на мероприятиях, которые устраивает фонд 2020. Так, например, было на Аркаиме.

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