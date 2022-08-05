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Дом. Семья5 августа 2022 1:00

Разбираем гардероб Ирины Текслер: какой мерч носит первая леди Челябинской области

Показываем, что Ирина Текслер надевает на неформальные встречи
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Если пиджак губернатора украшает лишь фрачный значок, то его жена может использовать более смелые аксессуары. Фото: Фонд 2020

Если пиджак губернатора украшает лишь фрачный значок, то его жена может использовать более смелые аксессуары. Фото: Фонд 2020

Похоже, первая леди Челябинской области влюблена в Южный Урал! Иначе как объяснить, что вместо однотонных футболок и спортивных костюмов она все чаще вписывает в образы атрибутику региона. И это так органично смотрится, что за мерчем Южного Урала охотятся челябинские модники. Изучаем аутфиты Ирины Текслер и узнаем, можно ли такое купить.

Супруга губернатора Ирина Текслер является учредителем Фонда 2020 и часто появляется на публике. Не удивительно, что к ее образу приковано большое внимание. И она этим пользуется! Конечно, в хорошем понимании этого слова, продвигая Челябинскую область даже на визуальном уровне.

Например, на презентацию научно-популярного фильма об Аркаиме Ирина Николаевна, будучи идейным вдохновителем создания картины, надела футболку с узнаваемым изображением древнего поселения в круге из древнего орнамента.

Такие футболки во время презентации фильма "Аркаим: колесница времени" носила вся команда фонда. Фото: Фонд 2020

Такие футболки во время презентации фильма "Аркаим: колесница времени" носила вся команда фонда. Фото: Фонд 2020

Кроме того, на лацкан пиджака первая леди приколола три закатных значка — с символикой заповедника.

На одном из лацканов Ирина Текслер приколола три значка с символикой Аркаима. Фото: Фонд 2020

На одном из лацканов Ирина Текслер приколола три значка с символикой Аркаима. Фото: Фонд 2020

На зимний медиафорум в «Солнечной долине» Ирина Текслер выбрала более кэжуальный образ в черном цвете: плиссированную юбку, шнурованные ботинки на тракторной подошве и футболку с принтом. На хлопковой ткани нанесен белый рисунок памятника Курчатову. Только между расщепленным атомом — огромная снежинка и падающий снег.

Сверху на футболку Ирина Николаевна надела яркую красную олимпийку с гербом Челябинской области и ее инициалами.

Футболка с зимним Курчатовым на февральском медиафоруме была в тему. Фото: Фонд 2020

Футболка с зимним Курчатовым на февральском медиафоруме была в тему. Фото: Фонд 2020

Кстати, это лишь часть спортивного костюма. Его шили для чемпионата России по аэротрубным дисциплинам. В нем участвовала старшеклассница из Миасса Алена Богданова. В черно-красные пятнистые костюмы была одета вся команда поддержки из Челябинска, в числе которых и первая леди.

— Когда мы летали в Питер на Чемпионат России представлять Челябинскую область, то очень сильно выделялись. Сразу было понятно: мы — одна команда! — поделилась директор Фонда 2020 Вероника Ливончик.

В комплекте с этой олимпийкой Ирина Николаевна тогда надела черные спортивные штаны. Но на месте лампасов — белоснежная надпись «Челябинская область». Она, кстати, повторяется на рукавах ветровок.

Яркие спортивные костюмы у группы поддержки выделяли Челябинскую область среди других регионов. Фото: Фонд 2020

Яркие спортивные костюмы у группы поддержки выделяли Челябинскую область среди других регионов. Фото: Фонд 2020

Этот спортивный костюм жена губернатора часто использует в поездках. В последний раз она была в нем на субботнике озера Тургояк. Только вместо черных брюк были черно-красные, в тон олимпийки. Тоже с надписью «Челябинская область» на месте лампасов.

Под кофтой у Ирины Текслер была черная футболка с Курчатовым. Но не зимний вариант, как на медиафоруме, а яркий цветной. Там голова физика-ядерщика, атом и надпись города, раскрашенная в разные цвета. Как раз на молодежную аудиторию!

Верх от этого спортивного костюма Ирина Текслер комбинирует с черными брюками или с красными, в тон олимпийке. Фото: Фонд 2020

Верх от этого спортивного костюма Ирина Текслер комбинирует с черными брюками или с красными, в тон олимпийке. Фото: Фонд 2020

Но если вы подумаете, что Ирина Николаевна ограничилась только футболками и спортивным костюмом с символикой Южного Урала, то ошибетесь. В ее гардеробе есть еще пара утепленных мерчей.

Например, на весенний детский фестиваль мороженого учредитель Фонда 2020 пришла в темно-синем стеганном пуховике-жилетке. На минималистичном предмете одежды небольшой яркий принт: это вышивка герба Челябинской области и инициалы первой леди.

Под курткой — такого же цвета спортивный костюм по фигуре. Но даже если на нем есть надписи и принт, их видно не было, а потому образ получился лаконичным и не перегруженным.

На прохладную весну у первой леди тоже имеется мерч. Фото: Фонд 2020

На прохладную весну у первой леди тоже имеется мерч. Фото: Фонд 2020

А еще зимой вместе с мужем Ирина Текслер надевает парные пуховики бело-сине-красного цвета. Только у губернатора это свободная куртка горнолыжного типа с именной нашивкой и гербом, которые украшают лавровые веточки со скругленной короной. А вот у его жены это более женственный вариант. Приталенная куртка с широким поясом и серой меховой опушкой на капюшоне. Ее инициалы вышиты крупнее, но при этом герб украшает только остроконечная корона.

Вот так выглядит зимний вариант фэмили-лука. Фото: Фонд 2020

Вот так выглядит зимний вариант фэмили-лука. Фото: Фонд 2020

— Ирина Николаевна выбирает все сама. Более того, как правило, сама предлагает и инициирует эти процессы, выбирает цвета и изображения, потому что прекрасно понимает, что мерч — это прекрасный инструмент продвижения, — поделилась с КП-Челябинск Вероника Ливончик.

Вся эта одежда отшивается на заказ под конкретное мероприятие. Но пока, к сожалению, нигде не продается. Хотя иногда получить мерч Челябинской области можно бесплатно. Футболки, значки и шоперы часто раздают на мероприятиях, которые устраивает фонд 2020. Так, например, было на Аркаиме.

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