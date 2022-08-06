В Челябинске отложили продажу недостроя-резиденции главы КНР

Фото: Администрация Челябинска

Мэрия Челябинска отложила торги по продажи недостроя по улице Васенко. Согласно документации на сайте администрации, аукцион перенесен с 9 августа на 13 сентября.

— Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 12.09.2022, 08:00 часов по московскому времени (МСК). Дата и время проведения аукциона: 13.09.2022 в 08:00(МСК), — указано в сообщении.

Изначально, здание планировалось как ТРК еще при мэре Вячеславе Тарасове еще в 2004 году. После смены власти, стройку заморозили и разморозили ближе к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС. Тогда здание перепрофилировали в отель и планировали разместить в нем резиденцию лидера Китая Си Цзиньпина.

Это не единственный проект, который сейчас планируют развивать власти Челябинска. Так, в городе уже идет строительство спортивно-тренировочного центра по лыжным видам спорта в районе Карпова пруда. Стройплощадку уже посетила мэр Наталья Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.