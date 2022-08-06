Выпускница ЧелГУ выявила генетический фактор риска ревматоидного артрита

Фото: пресс-служба Челябинского государственного университета

Выпускница магистратуры биологического факультета Челябинского государственного университета Юлия Чумачёва выявила один из генетических факторов риска ревматоидного артрита. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В качестве группы сравнения использовалась коллекция ДНК-образцов 154 кадровых доноров стволовой клетки ГБУЗ «ЧОСПК», проживающих в Челябинской области. В результате выяснили, какой именно ген имеет защитные свойства по отношению к развитию ревматоидного артрита, а какой — может рассматриваться в качестве биомаркера предрасположенности к ревматоидному артриту у женщин, — говорит Юлия.

Исследование Юлии Чумачёвой открывает новый взгляд на понятие об иммуногенетическом компоненте ревматоидного артрита. При этом, исследователь продолжит изучать работу в данном направлении, поскольку в природе этого заболевания остаётся много белых пятен.

При этом, как выяснили в КП-Челябинск, челябинские научные исследователи могут развиваться не только в науке. Так, профессор Челябинского государственного института культуры Мария Шуб запустила свой бренд одежды и аксессуаров с принтами картин из Челябинского музея изобразительных искусств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.