12 школьников заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 6 августа, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще 228 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 12 человек – школьники. Всего с начала пандемии зарегистрировано 339 610 заболевших в Челябинской области.

При этом за прошедшие сутки выздоровели 378 человек, а всего от болезни избавили 328 545 южноуральцев. Еще 1 912 пациентов находятся под присмотром врачей.

Не обошлось и без летальных случаев. За сутки умер один человек, у которого был диагностирован ковид.

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