Магнитогорец купил в Интернете двигатель для мотоцикла, а ему прислали камень

На таком двигателе далеко не уедешь Фото: Полиция Магнитогорска

В Магнитогорске Челябинской области 19-летний парень получил камень вместо двигателя для мотоцикла. Он очень мечтал починить своего железного коня, и для этого насобирал 10 тысяч рублей. Нашел в Интернете объявление о продаже подходящего двигателя и решил брать.

Не задумываясь, перевел деньги продавцу и уже представлял, как будет рассекать по магнитогорским дорогам на своем мотоцикле, но все мечты разрушились с приходом посылки. Парень забрал свой заказ в транспортной компании, а когда открыл коробку, то увидел вместо двигателя – камень, завернутый в пакет. На таком далеко не уедешь, поэтому магнитогорец отправился в полицию, надеясь, что мошенников получится найти.

— Оплачивайте покупки только после их получения, внимательно уточняйте условия доставки и не торопитесь переводить продавцам полную стоимость товара, — напомнили в полиции Магнитогорска.

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