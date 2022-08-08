Чтобы пассажиры не толкались в толпе: в Челябинске нарастят количество автобусов на маршрутах

В челябинских автобусах стало тесновато Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске решили увеличить интенсивность движения общественного транспорта. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

По его словам, в последние недели пассажиров стало больше, а в ближайшее время пассажиропоток еще сильнее вырастет: близится 1 сентября, и в город возвращаются студенты и школьники.

— С этой недели будем наращивать ежедневный выход автобусов на линию, — пообещал Андрей Ксензов. — Сейчас в среднем в день выходит 205, к середине этой недели будет по 212-214 транспортных единиц в день.

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