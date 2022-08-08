В Челябинске выбрали подрядчика, который построит тротуар к школе в «Академе»

Весной и осенью газон превращается в грязное месиво. Фото: мэрия Челябинска

Школьникам «Академ Riverside» будет удобно добираться до учебы. До 20 сентября на улице Университетской набережной восстановят 2 324 кв. м. тротуара от улицы Наркома Малышева до Чичерина и от Чичерина до Академика Макеева. Контракт на работу за 4,2 млн рублей выиграл Хачик Бадалян.

Школу в «Академ Riverside» открыли в начале года, но добираться до нее ученикам нужно или по газону, который осенью превращается в грязь, или по обочине, где гоняют машины. В январе на запрос КП-Челябинск в Комитете дорожного хозяйства города сообщили, что сделать тротуары можно будет только после окончания строительства домов.

Сейчас один дом сдан, но стройка на подходе к школе еще не завершена. 22 июля мэр Челябинска Наталья Котова поручила сделать тротуар к школе к 1 сентября.

Со стороны реки Миасс тротуар сделали год назад. Фото: мэрия Челябинска

В техзадании к аукциону указаны сроки до 20 сентября, но, судя по всему, в первую очередь подрядчик возьмется именно за этот участок – от Наркома Малышева до 40-летия Победы. Всего же ему предстоит обустроить 2 324 кв.м. до улицы Академика Макеева – по 1823,5 рубля за квадратный метр. Добавим, что помимо самого тротуара, подрядчик должен восстановить газон. Кстати, в торгах участвовали девять компаний, а изначально город был готов заплатить за работу 6,6 млн рублей.

Тротуары же по левой стороне (при движении в сторону Тополиной Аллеи) сделали год назад – в сентябре 2021 года.

До этого жители жаловались на отсутствие тротуаров возле школы со стороны улицы Братьев Кашириных.

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