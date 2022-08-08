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Происшествия8 августа 2022 10:04

В Челябинской области женщину, которая села пьяной за руль и угробила двух пассажиров, отправили в СИЗО

Теперь ей грозит 15 лет лишения свободы
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщина получила права только в июне этого года Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Женщина получила права только в июне этого года Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области закрыли в СИЗО 38-летнюю женщину, которая села пьяной за руль и попала в жесткую аварию. ДТП случилось 6 августа в селе Первуха Катав-Ивановского района. Дамочка за рулем Renault Scenic не справилась с управлением и вылетела в кювет. В итоге погибли двое мужчин, которые ехали с ней в салоне.

Сегодня суд отправил женщину в СИЗО на два месяца, там она пробудет до 6 октября 2022 года.

— Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, авария случилась 6 августа в селе Первуха. Вместе с женщиной ехали двое мужчин 33 и 35 лет — оба погибли. Известно, что виновница ДТП получила водительские права только в июне этого года.

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