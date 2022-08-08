Челябинца, совратившего 13-летнюю девочку, на три года отправили за решетку

Пострадала 13-летняя жительница Челябинска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителя Челябинска признали виновным в половом сношении со школьницей. Преступнику 19 лет. Девочку-подростка он совратил зимой этого года.
— В квартире одного из домов областного центра осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 13-летней девочки, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.
Суд назначил челябинцу в качестве наказания 3 года заключения в колонии общего режима.
Ранее в Челябинске мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю школьницу. Оказавшаяся рядом мать защитила девочку, а сбежавшего мужчину задержали прохожие.
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