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Происшествия8 августа 2022 10:57

Челябинца, совратившего 13-летнюю девочку, на три года отправили за решетку

Горожанин будет отбывать наказание в колонии общего режима
Елена КОЛЧИНА
Пострадала 13-летняя жительница Челябинска

Пострадала 13-летняя жительница Челябинска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Челябинска признали виновным в половом сношении со школьницей. Преступнику 19 лет. Девочку-подростка он совратил зимой этого года.

— В квартире одного из домов областного центра осужденный совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 13-летней девочки, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Суд назначил челябинцу в качестве наказания 3 года заключения в колонии общего режима.

Ранее в Челябинске мужчина напал в подъезде на восьмилетнюю школьницу. Оказавшаяся рядом мать защитила девочку, а сбежавшего мужчину задержали прохожие.

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